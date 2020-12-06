Veda mektubu yazdıran da var evladının sesini duymak isteyen de

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kovid-19'la mücadelenin ölümle yaşam arasındaki en son safhası olan 3'üncü seviye sağlık görevlileri hemşire Hayriye Tanrıvermiş, hemşire Ceren Yaldız, Doktor Abdul Celil Kayabaş yaşadıkları büyük dramı anlattı.İnsanların yoğun bakımda ne yaşadığını saniyelik görseniz dışarı çıkmak istemezsiniz.Bize vefat etmeden önce mektup yazdıran hastalar oluyor, ağlıyoruz.Yürüyerek, konuşarak gelen hastaların 10 gün sonra ölüm haberini veriyoruzSon kez çocuğunun sesini duymak isteyenler oluyor.Elimizi tutarak yalvarır gözlerle "Bana biraz daha nefes ver" deyişleri yüreğimizi dağlıyor. Lütfen bunun için elinizi vicdanınıza koyun ve kurallara uyun.