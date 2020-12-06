Yasağı ihlal edip mahalleyi birbirine kattılar

Koronavirüs ile mücadele kapsamında, hafta sonu tüm yurtta sokağa çıkma yasağı uygulandı. Kocaeli İzmit İlçesinde, yasağın ilk günü Cumartesi akşamı saat 23.00 sularına ise oldukça şaşırtıcı bir olay yaşandı.

Tavşantepe Mahallesi Kireç Ocakları mevkiinde oturan bir grup, önce son ses müzik açarak oynamaya başladı. Ardından da mangal yaktı. Çevrede gürültüden rahatsız olan vatandaşlar, hemen polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, gruba dağılmaları, müzik yayınını kesmelerini ve korona tedbirlerine de uyulmasını istedi. Ancak grup, polisi dinlemeyerek eğlencelerine ve mangal keyfine devam etti. Grubun polise itiraz etmesi ve mukavemette bunması üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi takviye edildi. Polis ile grup arasında kısa süreli yaşanan arbede sonrası olaylar yatıştı.

Gruptan bazı kişiler hakkında da yasal işlem başlatıldı.