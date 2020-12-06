Yeni evlendiği eşini öldürdü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan ve 4 ay önce ailelerinden kaçıp Konya'nın Beyşehir ilçesine gelen Sabri Çiçek (21) ve Ece Çiçek (18), evlendi. Çift arasında önceki gece tartışma çıktı. Sabri Çiçek, tartışmanın ardından eşini, boğazını kesip vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Polisi arayan Çiçek, "Eşimi öldürdüm. Gelin beni alın" ihbarında bulundu. Gözaltına alınan Çiçek polisteki ifadesinde "Tartıştık ve öldürdüm" dedi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı. Çiftin komşusu Aysel Kuru, "Kadın, 'Beni kurtarın. Beni kesecek' diye bağırınca evlerine gittim. İkisi de sakinleşmişti. Genç ve yeni evli çifte, birbirlerini anlayışla karşılamaları konusunda telkinde bulundum. Eve çıktıktan 15 dakika sonra sessizlik oldu. Eşim, balkona çıktığında Sabri Çiçek'i telefonda polisle konuşurken görmüş" dedi. Öte yandan Ankara'da, Fatih A. tartıştığı kız arkadaşı Yasemin Aydın'ı silahla öldürdü. İstanbul'da polise teslim olan Fatih A. cesedi, Sakarya'da otoyol kenarına attığını söyledi. Bölgede araştırma yapan polis, 3 saat sonra kadının cesedini buldu.