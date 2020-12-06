Yüzü yanan Dilara destek bekliyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4.5 yıl önce Şencan ailesinin evinde yangın çıktı. O yangında henüz 6 aylık olan Dilara Şencan (5), alevler içinden son anda kurtarıldı. Ancak vücudunun farklı noktalarında yanıklar oluştu. Dilara minik bedeni ile verdiği yaşam savaşını kazandı. Tedavisi bitip taburcu olduktan bir süre sonra, yangın nedeniyle mağdur olan ailesi Gebze'de kiralık bir eve taşındı. Aile yeniden bir hayat kursa da Dilara hatırlamadığı o yangının izlerini yüzünde taşımayı sürdürüyor. Hatta o izler nedeniyle, hem büyük hem de küçüklerin meraklı bakışları ve sorularına maruz kaldı. Altın Şencan, "Ben ve eşim çalışan insanlardık. Olay olduğunda Dilara'ya ve diğer çocuklara kayınvalidem bakıyordu.Diğer çocuklar ile kayınvalidem zar zor yara almadan kendilerini dışarı atmayı başarmış. Ancak Dilara içeride kalmış. Durum fark edilince komşular içeri dalıp kızımın imdadına yetişmiş. Çok şükür kızım kurtuldu. Arabamızı sattık, parasını Dilara'nın tedavisinde kullandık. Kızımın ameliyat olması lazım. Dışarı çıkmak bile istemiyor. Çok içine kapandı. Destek bekliyoruz" dedi. Gebze'de gönüllü yardımseverler tarafından kurulan İyilik Kervanı Grubu, Şencan ailesinin bu durumunu öğrenince yardımcı olabilmek için harekete geçti. Grubun kurucusu Asiye Gül, ameliyat için yetkili yerlere başvurarak yardım kampanyası başlatacaklarını dile getirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı. Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 86. yıl dönümü vesilesiyle geleceğin inşasında kadınlarımızın öncü bir rol üstleneceğine sonsuz inançla 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı. AA