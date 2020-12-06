Zonguldak sessizliğe büründü

Ülke genelinde 4 Aralık 2020 Cuma günü başlayan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde, Zonguldak'ta cadde ve sokaklar tamamen boş durumda iken, görevliler ve polis ekipleri dışında sokaklarda kimse görünmüyor. Kentin Gazipaşa Caddesinde ve diğer caddelerinde fırınlar başta olmak üzere, marketler, manavlar, paket servis yapan lokanta ve pastaneler ile balıkhanede nöbetçi balık tezgahı ile taksi duraklarındaki taksiler görev yapıyorlar.

Zonguldak Belediyesine bağlı temizlik işleri işçileri sokakların temizliğe bakarken, bazı sokaklarda ekipler tarafından yıkanıyor.

Öte yandan, Gazipaşa Caddesi ile diğer caddelerde polis ekipleri görev yaparken, gelen araçları durdurarak görevliler haricinde gerekli müdahalede bulunuyorlar.