180 saniyede hayat

Antalya'da, silahla kapıya dayanan eski kocasının elinden Kadın Destek Uygulaması (KADES) ihbarı sayesinde kurtulan yerleşik Rus vatandaşı 2 çocuk annesi A.K. (35), yaşadığı korku dolu anları SABAH'a anlattı: "Kapıyı kırıp beni ve çocuklarımı öldüreceğini söyledi. KADES uygulaması sayesinde polis 3 dakikada geldi ve hayatımız kurtuldu." Antalya'da, eşinden boşanan yerleşik Rus vatandaşı A.K., evi tadilat gördüğü için çocuklarıyla birlikte eski eşinin annesi ile babasının eve geldi. A.K.'nin evde olduğunu öğrenen eski eşi Alper T.A. (40) tabancayla kapıya dayandı. Kapıyı açmayan A.K., daha önceden cep telefonuna yüklediği "İçişleri Bakanlığı KADES Uygulaması"nın butonuna bastı. Polisler de 3 dakika içinde olay yerine geldi.Bu sırada kapı önünde beklemeye devam eden Alper T.A., tabancasının sürgüsünü çekerken yanlışlıkla kendisini yaraladı. Silah sesini duyan ekipler, çelik yeleklerini giyerek çevre güvenliği alıp caddeyi araç trafiğine kapattı. Özel harekât polislerinden bir ekip kapıdan binaya girerken, bir diğer ekip ise itfaiye merdiveniyle ulaştığı çatıdan içeriye gaz bombası attı. Neye uğradığını şaşıran Alper T.A., çatıdan giren ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Sol ayağından yaralanan Alper T., Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Operasyon sırasında bir Özel Harekât Polisi, kulağından hafif şekilde yaralandı.Emniyet'teki ifadesinin ardından yaşadığı dehşeti SABAH'a anlatan A.K., "Daha önce eski eşim birçok kez beni tehdit etmişti. Son olarak bıçakla tehdit edince polise giderek şikayetçi oldum, Bu arada da KADES uygulamasıyla tanıştım. Kızımın ayağı kırık olduğu için akşam kayınvalideme getirmiştim. Kapıya dayandı. Annesine, 'sen kenara çekil, ben kapıyı kıracağım. Ayşe ve iki kızımı öldüreceğim, öyle gideceğim' dedi. Polis sayesinde hayatımız kurtuldu. KADES olmasaydı şu an ben ve çocuklarım hayatta olmayabilirdik. Daha önce polisi aradığımda 15-20 dakika geçiyordu. Çünkü olayı anlatmaya, adres vermeye uğraşıyorduk. Buna zamanınız olmayabilir. Ama mağdur kadınlar konumunu açık tutup KADES uygulamasını kullanırlarsa 3 ya da 5 dakikada ekipler geliyor. Uygulama yüklü olmasaydı ve polisi telefonla arasaydım, 15-20 dakika zaman kaybı olacaktı. Kapı tekmelerden dolayı çatlamıştı. Bu zaman içinde de o kapı kırılırdı ve üçümüzde ölmüştük. KADES uygulamasıyla polislerin 3 dakikada gelmesiyle kurtulmuş olduk" dedi.