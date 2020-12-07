20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri SON DAKİKA: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı ülkemizde hafta içi ve hafta sonu uygulanıyor. Hafta sonu tüm yurt genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanırken, hafta içi belli saat aralıklarını kapsıyor. Bu noktada 20 yaş alttı sokağa çıkma saatleri vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ BELLİ OLDU! YASAK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan corona virüs sokağa çıkma yasağı kısıtlamaları hakkındaki genelgenin ayrıntılarına bakıldığında 20 yaş altı yasağının hafta içi de geçerli olduğu dikkat çekiyor. İşte 20 yaş sokağa çıkma yasağı saatleri...