20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri SON DAKİKA: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı ülkemizde hafta içi ve hafta sonu uygulanıyor. Hafta sonu tüm yurt genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanırken, hafta içi belli saat aralıklarını kapsıyor. Bu noktada 20 yaş alttı sokağa çıkma saatleri vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan corona virüs sokağa çıkma yasağı kısıtlamaları hakkındaki genelgenin ayrıntılarına bakıldığında 20 yaş altı yasağının hafta içi de geçerli olduğu dikkat çekiyor. İşte 20 yaş sokağa çıkma yasağı saatleri...
20 yaş altı vatandaşlar (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) gün içinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler.
Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.