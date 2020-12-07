20 yaş altı sokağa çıkma yasağı son dakika haberi | 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri neler? Çocuklar ve gençler ne zaman dışarı çıkacak?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı son dakika haberi… Corona vaka sayısındaki artışın önüne geçilmesi amacıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağının kapsamı genişletilmiş olup 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşlara da kısıtlamalar getirildi. Bu yaş grubundaki kişiler belli gün ve saatlerde dışarı çıkabilecek. Hal böyle olunca; araştırmalar da bu yönde başlamış oldu. Peki; 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri neler? Çocuklar ve gençler ne zaman dışarı çıkabilecek? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı son dakika haberinin detayları!
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son açıklamaya göre 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler belirli saatlerde dışarı çıkabilecek. Yeni bir karar alınıncaya kadar tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı kişiler gün içerisinde 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında dışarı çıkmaları yasak.
20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA KISITLAMASI
65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaş 18.11.2020 tarihli ve 19161 sayılı Genelge ile belirlenen saatler içerisinde (10.00-13.00, 13.00-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmaları kısıtlandı.
ZORUNLU HALLER SAYILACAK DURUMLAR
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi), Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, Ceza infaz kurumlarından salıverilen,Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya Bakanlığımıza ait EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.