20 yaş altı sokağa çıkma yasağı son dakika haberi | 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri neler? Çocuklar ve gençler ne zaman dışarı çıkacak?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı son dakika haberi… Corona vaka sayısındaki artışın önüne geçilmesi amacıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağının kapsamı genişletilmiş olup 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşlara da kısıtlamalar getirildi. Bu yaş grubundaki kişiler belli gün ve saatlerde dışarı çıkabilecek. Hal böyle olunca; araştırmalar da bu yönde başlamış oldu. Peki; 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri neler? Çocuklar ve gençler ne zaman dışarı çıkabilecek? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı son dakika haberinin detayları!

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son açıklamaya göre 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler belirli saatlerde dışarı çıkabilecek. Yeni bir karar alınıncaya kadar tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı kişiler gün içerisinde 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında dışarı çıkmaları yasak.