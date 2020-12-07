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320 kilo esrar yakalandı

’te polisin yaptığı eş zamanlı narkotik operasyonunda 320 kilo kubar esrar ele geçirildi.

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 7.12.2020 11:02 ABONE OL
320 kilo esrar yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 4 adreste toplam 320 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Yüklü miktarda para da bulunan evlerdeki uyuşturucunun sahibi oldukları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmaların ardından Şahinbey ilçesinin Güneş ve Yukarıbayır mahallelerinde bulunan dört adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Çok sayıda polis memurunun katıldığı operasyonda büyük kısmı bir evin altındaki ambarda olmak üzere 70 parça halinde toplam 320 kilo kubar esrar, 2 adet terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

Gece yarısı yapılan baskınlar sırasında uyuşturucunun sahibi oldukları belirlenen 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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320 kilo esrar yakalandı
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