41 ilde 82 kişiyi dolandıran şüpheliler adliyede

Sosyal medya üzerinden iletişim kurarak, araç yedek parçası almak için anlaştığı kişilere para ödedikten sonra ulaşamadıklarını belirten 41 kentten 82 kişi, polise başvurarak şikayetçi oldu. Şikayetler üzerine polis ekiplerince başlatılan soruşturmada, sosyal medya üzerinden piyasanın altında fiyat vererek araç yedek parçası satacağını söyleyen ve paraları aldıktan sonra telefon numaralarını iptal eden kişilerin, Gaziantep'te olduğu saptandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, şebeke halinde dolandırıcılık yapan kişileri takibe aldı. Polisin 2 ay süren takibinin ardından kimliği belirlenen aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 11 şüpheli, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve 41 şehirde 82 kişiyi telefonla binlerce lira dolandırdığı belirlenen 11 şüpheli, emniyetteki sorgulamalarının ardından sabah saatlerinde 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi.