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50 yıllık çifti ölüm bile ayıramadı! 4 saat arayla hayata veda ettiler

'da yaşayan bir süre önce yakalandığı koronavirüse yenik düşerek yaşama veda etti. Baysal'ın ölümünden 4 saat sonra ise yoğun bakımda tedavi gören kalp hastası eşi da vefat etti.

DHA
Giriş Tarihi: 7.12.2020 17:10 ABONE OL
50 yıllık çifti ölüm bile ayıramadı! 4 saat arayla hayata veda ettiler

Diyarbakır'da yaşayan Şeyhmus Baysal (71) koronavirüs tedavisi gördüğü Dicle Üniversitesi Pandemi Hastanesi'nde 2 gün önce hayatını kaybetti. Aynı hastanede kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda olan 50 yıllık eşi Emine Baysal (70) da kocasından 4 saat sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baysal çifti memleketlerinde yan yana toprağa verildi.

Diyarbakır'da yaşayan Şeyhmus Baysal bir süre önce koronavirüse yakalandı. Durumunun ağırlaşması üzerine Dicle Üniversitesi Pandemi Hastanesi'ne alınan Baysal'ın eşi Emine Baysal da kalp rahatsızlığı nedeniyle aynı hastanenin yoğun bakımında tedaviye aldı. Şeyhmus Baysal, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 4 saat sonra eşi Emine Baysal da yaşamını yitirdi. Çift vasiyetleri üzerine memleketleri Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Sultanköy Mahallesi'nde toprağa verildi.

'ANNEM HAYAT ARKADAŞININ VEFATINDAN HABERSİZ ÖLDÜ'

Çiftin tek çocukları Hacı Mehmet Baysal, annesinin kocasını kaybettiğinden habersiz yaşamını yitirdiğini belirterek, "Babamı koronavirüsten kaybettik. Annem de kalp hastasıydı. Yoğun bakım ünitesindeydi. Babamı kaybettikten 4 saat sonra annemi de kaybettim. Annemin, 50 yıllık hayat arkadaşının vefatından haberi olmaması da beni daha çok etkiledi " dedi.

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50 yıllık çifti ölüm bile ayıramadı! 4 saat arayla hayata veda ettiler
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