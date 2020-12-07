Acil tıp teknisyenleri anlattı! "En çok korktuğumuz şey başımıza geldi..."

"EN BÜYÜK KORKUM AİLEME BULAŞTIRMAK"

Durumu amirlerine bildirdikten sonra kurumunun her gün sağlık durumu hakkında bilgi aldığını, kendini iyi hissedinceye kadar nöbetlerine gelmemesinde kolaylık sağlandığını ifade eden Gören, bu süreçte en büyük korkusunun, virüsü ailesine bulaştırmak olduğunu vurguladı.

Fatma Topkaya da eşinde Kovid-19 belirtileri görülünce mesai arkadaşlarını riske atmamak için durumu derhal kurum yetkililerine bildirdiğini söyledi.

"AĞIR HASTALARIN DURUMUNA GELEBİLECEĞİMDEN KORKTUM"

Kendisinin ve ekibinin nöbetten çekildiğini, daha sonra ambulans dahil dinlenme odalarının dezenfekte edildiğini anlatan Topkaya, "Kovid-19 geçiren ağır hastaları da taşıdığımız için onların durumuna gelebileceğimden korktum. Özellikle hastalığın son iki gününde solunum sıkıntım oldu." ifadelerini kullandı.