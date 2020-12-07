Adıyaman Belediyesi kısıtlama günlerini fırsata çevirdi

Koronavirüsün etkisini azaltması amacıyla hafta sonları için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen Adıyaman Belediyesi, şehir merkezinde yaya ve araç trafiği yoğunluğunun yaşandığı noktalarda çalışmalar gerçekleştirdi.



Dünya genelinde etkili olan koronavirüs salgını riskine karşı tedbirleri üst düzeyde tutan İçişleri Bakanlığı tarafından tüm yurtta getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen Adıyaman Belediyesi, şehir merkezinde araç ve yaya yoğunluğunun yaşandığı noktalarda çalışmalar gerçekleştirdi.



Sokağa çıkma kısıtlamasında çalışan ekipleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise iki gün boyunca sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Kısıtlama günlerini fırsat bilerek şehrimizin en işlek noktalarında çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. Bunlardan ilki Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizin işlek noktalarda bulunan ağaçların mevsimsel budama çalışmaları oldu. İkinci çalışmamız ise Trafik Amirliğimiz tarafından yaya ve araç trafiğinin düzene konulması için gerçekleştirildi. Yaya yollarını boyayıp, yol çizgilerini çizen ekiplerimizin yanı sıra Su ve Kanalizasyon İşleri ekiplerimiz de kalabalık noktalardaki altyapı sorunlarını giderdi. Bunların dışında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz de şehrin dört bir yanını temizleyip, yıkadı ve dezenfekte ederek virüse karşı tedbirlerini aldı. Ayrıca, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüze bağlı 'Alo 153' hattına gelen şikayet ve istekler de anında ilgili birimlere iletilerek ve Sosyal Medya Birimimiz tarafından yapılan çalışmalar anında kamuoyu ile paylaşılarak çözüm odaklı bir belediyecilik sergilendi. Adıyaman Belediyesi olarak pandemi süreci boyunca devletimizin aldığı kararlara bu tür çalışmalarımızla destek vermeye devam edeceğiz" dedi.



İncelemelerin ardından açık olan esnafları da ziyaret eden Başkan Kılınç, hayırlı bol kazançlar dileyip, virüse karşı tedbirli olmaları uyarısında bulundu.