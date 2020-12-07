Ağaçlara çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza akşam saatlerinde D-755 karayolu Beştepeler mevkisinde meydana geldi. Ramazan Ünal yönetimindeki 34 RUV 56 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarparak takla attı.

Ters dönen otomobilden çıkan Ramazan Ünal çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekipleri otomobilden fırlayan Şevket Cemal'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şevket Cemal'in cenazesi morga kaldırıldı. Kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.