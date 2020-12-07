Alman vatandaşı çalıştığı firmada öldü

Olay, akşam saatlerinde Kirişçi Mahallesinde meydana geldi. Alman vatandaşı Stefan Seiller, 1 hafta önce uluslararası ticaret yapan bir firmaya giderek işe ihtiyacı olduğunu ve çalışmak istediğini söyledi.

İş yeri sahipleri de Seiller'in çalışmasına izin verdi. Aynı zamanda firmada yattığı öğrenilen Seiller, akşam saatlerinden bilinmeyen nedenle aniden yere yığıldı. Firma yetkilisi Mehmethan Selim Şekerci, Seiller'in yere yığıldığını görüp, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Stefan Seiller'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Seiller'in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak. Soruşturma sürüyor.