Ayılar 25 evi talan etti!

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı yaylalar da 25 eve giren ayılar evdeki eşyaları pençe ve dişleriyle parçaladı.Yayla sakinleri evlerine gittiğinde şok yaşadı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerinde aç kalan ve yiyecek bulamayan ayılar, Çiçekli Yaylası ve Kale köyüne indi. Yayladaki 25 eve giren ayılar, pençe ve dişleri ile kapılara ve pencerelere zarar verip,birçok eşyayı da parçaladı. Kar yağdıktan sonra yayladan döndüklerini belirten Kale köyü Muhtarı Mehmet Ali Yanmışoğlu," Hafta sonu etrafa bakmak için yaylaya çıktık.

Çiçekli Yayla ve Kale köyünde ayılar 25 haneye girmiş ve evleri talan etmiş" diye konuştu. Yaylada evleri bulunan Cevahir Tonyalı ise, "Akrabalarımızla birlikte hafta sonu yaylaya çıktık. Yaylada birçok evin kapısının kırık olduğunu gördük.Evlerin kapı girişlerine çakılan teneke korumalar bile sökülmüştü" dedi.

"BUZDOLAPLARINA CİDDİ ZARAR VERDİLER"

Yaylaya giden ve evine girince şok olduğunu ifade eden Rabia Karanfil ise,"Yaylaya vardığımızda birçok evin, ayıların saldırısı sonucu talan edildiğini gördük.Evlerin mutfak bölümlerinde ve buzdolaplarında ciddi zarar vardı. Ayıların evin içinde görülüyordu. Belki daha erken gelsek ayılarla karşılaşabilirdik. Pençe izlerinden büyük bir ayı olduğunu anladık" ifadelerini kullandı.