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Bağcılar'da operasyonu kamerada

Bağcılar'da   basarak piyasaya süren 3 şüpheli tutuklandı. Polisin düzenlediği operasyon  kameraya yansıdı. Evde yapılan aramalarda ise 1 milyon 56 bin sahte banknot, 1 adet dizüstü bilgisayar,  5  yazıcı, 2 adet löminetör, 2 adet giyotin, 1 adet tabanca, çok sayıda boya, solüsyon, kartuş, filigran, hologram gibi sahte para basımında kullanılan materyaller ele geçirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 7.12.2020 11:43 ABONE OL
Bağcılar'da sahte para operasyonu kamerada

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da bir evde matbaa kurularak sahte para basıldığı ve bu paraların piyasaya sürüldüğü bilgisini edindi. Harekete geçen polis, 4 Aralık'ta eve düzenlediği operasyonda şüpheliler T.G., B.B., ve Y.G.,'yi yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda ise 1 milyon 56 bin sahte banknot, 1 adet dizüstü bilgisayar, 5 yazıcı, 2 adet löminetör, 2 adet giyotin, 1 adet tabanca, çok sayıda boya, solüsyon, kartuş, filigran, hologram gibi sahte para basımında kullanılan materyaller ele geçirildi. 3 şüpheli, 5 Aralık'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Operasyon anı ise kameralara yansıdı.

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Bağcılar'da sahte para operasyonu kamerada
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