Başkan Yalçınkaya: Köylerimiz batıdaki köyler gibi olacak

Kırsalda yürütülen üst yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya kırsal mahallelerin tüm ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını belirterek "Tüm köyler inşallah batıdaki köylerimiz gibi olacak" dedi.



Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya çalışmaları yakından takip ederek, her fırsatta da çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor.

Başkan Yalçınkaya'nın talimatları ile kırsal mahallelerde başlattığı yol atağında büyük mesafe alındı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler son olarak Alıncık Kırsal Mahallesi'nde stabilize yol çalışması yaptı. Başkan Yalçınkaya da çalışmaları yerinde incelemek üzere kırsal mahalleye gitti. Başkan Yalçınkaya'ya Akçakale Belediye Meclis Üyesi Abdürrezzak Büyükaslan, Mahalle Muhtarı Ahmet Aykut ve mahalle sakinleri eşlik etti.

BAŞKAN YALÇINKAYA: KISA ZAMANDA BÜYÜK İŞLER YAPTIK



Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Yalçınkaya daha sonra yaptığı açıklamada yılbaşında kırsal mahallelerdeki üst yapı çalışmalarının yüzde 95 biteceğini belirterek "Yaz boyu aralıksız 4 aydır arazideyiz. Bütün köyleri, köy içlerini, bağlantıları ve köyler arası yolları yapmaya gayret ettik. İnşallah yılbaşında bütün köylerimizin yüzde 95 oranında yollarını ve köy içlerini bitirmiş olacağız. Köyde ve şehirde batıdaki ilçeler gibi yıldız bir ilçe yaratma gayretimiz ve çabamız devam ediyor.

Bu alanda da yollar, ağaçlar, çiçekler, alt ve üst yapı ile bunlara bağlı olarak spor salonundan TOKİ'sine kadar modern ilçe yaratma gayretlerimize devam edeceğiz. Çok kısa zamanda çok büyük işler yaptık. Bu önümüzdeki zamanda da geri kalan hizmetleri tamamlayacağız. Hedefimiz bu köylerin de şehir gibi yaşanabilir, rahat, günlük hayatlarını idame ettirebileceği alanlar haline çevirmek. Köylerimizde spor sahasından tutun diğer bütün alanlardaki eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz. Tüm köyler inşallah batıdaki köylerimiz gibi olacak. Bu hizmetin köylerimize hayırlı olmasını Cenab-ı Hakk'tan temenni ediyorum" dedi.

Muhtar Aykut ve mahalle sakinleri Başkan Yalçınkaya ve ekibine teşekkür etti.