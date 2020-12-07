Bir yıl içerisinde 55 bin metrekare yeni yeşil alan!

Bağlar Belediyesi, pandemi sürecinde ilçenin yeşil alan ve park çalışmalarını aksatmayarak bir yıl içerisinde bu alanda dördüncü projeyi hayata geçirmeye başladı. Yıl içerisinde Bağcılar bölgesinde Bağcılar Mahallesi'nde iki parkın çalışmalarını tamamlayarak hizmete açan, bir parkın çalışmalarını ise tamamlama aşamasına getiren belediye,Mehmed Uzun Caddesi'nde 15 bin m2'lik alanda inşa edeceği park projesinin startını verdi.

Çok amaçlı olarak projelendirilen parkın tamamlanmasıyla Bağlar Belediyesi'nin 2020 yılında ilçeye kazandırdığı yeşil alan ve park oranı 55 bin m2'ye ulaşacak.





"Bağlar'a estetik, çevreye güzellik katıyoruz" sloganıyla duyurulan park projeleriyle birlikte ilçenin yeşil alan ve oksijen hacminde de ciddi bir artış sağlanmış oluyor.



"Gelecek Nesillere Sağlıklı Bir Çevre Hazırlıyoruz"



Diyarbakır'ın iklimine özgü ağaç türleri ve yine iklim koşullarına bağlı olarak yetişen meyve ağaçlarının yetiştirilerek farklı bir hava kazandırılacağı projenin ilk aşamasında incelemelerde bulunan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, gelecek nesillere sağlıklı bir çevre ve huzurlu bir şehir bırakmak için tasarladıkları projeleri hayata geçirdiklerini ifade ederek tüm bunları belediyenin imkanlarıyla yerine getirdiklerini söyledi. Beyoğlu,"Pandemi sürecinin tüm zorluk ve dezavantajlarına rağmen belediyemizin kaynak ve imkanlarını yerinde kullanarak çok önemli yeşil alan projelerini hayata geçirdik. Bu projemizin tamamlanmasıyla bir yıl içerisinde ilçemize 55 bin m2 yeni yeşil alan kazandırmış olacağız. Gelecek nesillere sağlıklı ve huzurlu bir çevre bırakmak en büyük hedefimiz ve hayalimizdir. Bu projelerin devamını sağlayacağız inşallah. Halkımızın hizmetkarıyız, onların sadece dualarına talibiz" dedi.