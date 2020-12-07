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yine yağmura teslim oldu, caddeler sele gitti!

Bugün başlayan yoğun yağış nedeniyle 'da yine bildik manzaralar yaşandı. Bazı caddelerde yine oluştu.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 7.12.2020 18:57 Son Güncelleme: 7.12.2020 19:10 ABONE OL
Bodrum yine yağmura teslim oldu, caddeler sele gitti!

Bodrum'da yağış sonrası yine bildik manzaralar yaşandı, halk isyan etti.

Bodrum'da yağış yine bilindik görüntülere neden oldu

Bugün başlayan yoğun yağış nedeniyle Bodrum'da bazı caddelerde yine sel oluştu. Vatandaşlar bu durum karşısında eleştirilerini sosyal medyadan dile getirdi ve adeta isyan etti.

Bodrum'da yağış yine bilindik görüntülere neden oldu

"BIKTIK BU AYRIMCILIKTAN"

Nevzat Kanber adlı vatandaş, "Dedik ki gelin şu liman bu sene beklesin. Kumbahçe'nin alt yapısını yapın, Dere sokağının alt yapısını yapın insanlar her yağmurda mağdur oluyor. Yok.. Yapılmadı. O kadar hovarda bir Büyükşehir yönetimimiz var ki, Bodrumdan aldığı vergiyi, su parasını Muğla'da fantastik yatırımlarla çarçur edebiliyor. Ama bölgenin incisi Bodrum yine öksüz çocuk gibi ortada. Bıktık bu ayrımcılıktan" dedi.

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Bodrum yine yağmura teslim oldu, caddeler sele gitti!
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