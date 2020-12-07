Bu yolun sonunda umut var

Türkiye dün sokağa çıkma yasağında sessizdi. Kentlerin tarihi meydanları kalabalık caddelerinde görevliler, sokak hayvanları ve turistler dışında kimsecikler yoktu. Vatandaşların sokağa çıkma yasağına riayet ettikleri görüldü. Boş sokakları pencerelerinden seyredenler 'Bu yolların sonunda umut var" dedi.KOVİD-19 vaka artışında kırmızı alarm veren Trabzon'da ambulanslar Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü'nde kuyruk oluşturdu. Dehşet veren o anları bir vatandaş görüntülendi.