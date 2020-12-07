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Budamada parmağını kesen genç öldü

’in Musabeyli ilçesinde zeytin bahçesinde ağaç budarken el bıçkısıyla parmağını kesen genç, akşam kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İBRAHİM GÜNEŞ
Giriş Tarihi: 7.12.2020 15:51 ABONE OL
Budamada parmağını kesen genç öldü

Kilis'in Musabeyli ilçesinde zeytin budarken el bıçkısıyla parmağını kesen genç yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Musabeyli ilçesine zeytin işçiliği için gelen 23 yaşındaki Halil Güler, zeytin tarlasında ağaçları budarken el bıçkısıyla parmağını kesti. Akşam rahatsızlanan Halil Güler, Musabeyli ilçe hastanesine giderek tetanos iğnesi yaptırdı. Bir süre sonra rahatsızlanan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ölümü şüpheli bulunan Güler'in cesedi otopsi için Kilis Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Budamada parmağını kesen genç öldü
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