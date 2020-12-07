Bugün Bakkallar ve marketler kaça kadar açık? Hafta içi yasak saatlerinde markete gitmek serbest mi, marketler kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Sorusu bugün de vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Ülkemizdeki vaka sayılarının ciddi oranda artış göstermesiyle beraber uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı saatlerinden önce belirli ihtiyaçlarını karşılamak üzere market ve bakkalların çalışma saatleri de merak ediliyor. Buna göre; Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı saatlerinde marketler açık mı, kapalı mı? Bakkallar ve marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kadar açık? İşte tüm detaylar…

BAKKALLAR VE MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR? BUGÜN MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00 saatleri aralığında kısıtlama uygulandığı bildirilmişti. Öte yandan yasağın başlayacağı o saatler öncesinde marketler kaça kadar açık, kısıtlama saatlerinde markete gitmek yasak mı? gibi sorular da yanıt arıyor…