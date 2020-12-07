Bütün ilçe baştan aşağı yıkanıyor

Mardin'in Kızıltepe ilçe genelinde düzenli olarak yol yıkama çalışmaları yapan Kızıltepe Belediyesine bağlı ekipler mahalle, sokak ve cadde aralarında çalışmalarını titizlikle yürütüyor.



Kızıltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sokağa çıkma kısıtlamasında Kazım Karabekir Caddesi, PTT Caddesi ve İbrahim Özmen Caddesi'nde geniş kapsamlı bir çalışmaya imza attı. Bu caddelerde yıkama aracı ile hummalı bir temiz çalışması yapıldı. Tertemiz pırıl pırıl bir görünüme kavuşan caddelerden vatandaş da oldukça memnun.



Kızıltepe Belediyesi sorumluluk alanlarında bulunan mahallelerde tüm cadde ve sokakların tertemiz olması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.