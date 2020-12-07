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Çağlayan'da şüpheli bavul alarmı

’da gece saatlerinde Çağlayan Metrobüs durağının girişine bırakılan şüpheli bavul paniğe neden oldu. Polis ekipleri metrobüs ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken şüpheli bavul bomba imha uzmanları tarafından fünye yardımıyla patlatıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 8.12.2020 02:40 ABONE OL
Çağlayan'da şüpheli bavul alarmı
Olay, saat 01:30 sıralarında Çağlayan Metrobüs durağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri metrobüs girişine bırakılan şüpheli bavul ihbarı aldı. Ekiplerin olay yerine intikal etmesiyle birlikte bavul üzerinde inceleme yapılmak üzere bomba imha uzmanları çağrıldı.

Metrobüs seferleri durduruldu, geniş güvenlik önlemleri alındı

Metrobüs seferleri iki taraflı olarak bir süreliğine durduruldu. Polis ekipleri metrobüs durağı ve çevresini şeritlerle çevirerek geniş güvenlik önlemleri aldı.

Uzmanlar bavul üzerinde kısa bir inceleme yaptıktan sonra şüpheli bavulu fünye yardımıyla patlattı.

Patlama sonrası incelenen bavuldan giysi ve kişisel eşyaların bulunduğu öğrenildi. Şüpheli bavul ekipler tarafından el konularak olay yerinden kaldırılırken durdurulan metrobüs seferleri tekrardan normale döndü.
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Çağlayan'da şüpheli bavul alarmı
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