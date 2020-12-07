Çarpıp kaçtı, yakalandı, hakim serbest bıraktı! Cihan'ın ailesi isyan etti!

Bağdat Caddesi'nde seyir halindeyken arkadan gelen bir aracın çarpması sonucu savrulan motosiklet sürücüsü Cihan Sakar'ın (23) ölümüne neden olan Aytaç Y. 15 gün sonra yakalandı. Ancak şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılınca Cihan'ın ailesi karara isyan etti. SABAH'a konuşan ağabey Deniz Sakar, "O çok güçlü biriydi. Bu kazadan da kurtulacak yine bize dönecek dedim. Ama hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Kullandığı motosiklet ağır bir motosiklettir. Birisi ona çok hızlı vurmuş belli. Kazada birinin hatası varsa sonuna kadar cezasını alsın istiyorum. Bir sürücü gözaltına alındı. İtiraf eder gibi ifade vermiş ama buna rağmen serbest bırakıldı" diyerek yaşananlara isyan etti.

İstanbul Kadıköy'de, 19 Kasım günü motosikletiyle seyir halinde bulunan Cihan Sakar, trafikte makas atarak ilerlediği ileri sürülen aracın kendisine çarpması sonucu kaza yaparak hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından çalışma başlatan polis o araç sürücüsünü 3 Aralık günü gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kardeşinin ölümünün şokunu atlatamayan abi Deniz Sakar; "Serbest kalması bizi çok daha üzdü" dedi.

"KAZA YERİNDE BAŞKA ARAÇ YOK "



Bağdat Caddesi üzerinde 19 Kasım tarihinde gerçekleşen kazanın ardından güvenlik kameralarının incelendiği belirten Deniz Sakar; "O bölgede kazaya karışan aynı model ve marka ikinci bir araç görünmüyor. Kazanın ardından yapılan incelemelerde, kardeşime çarpan araca benzer başka hiçbir aracın olmadığı yönünde polis ekipleri tarafından detaylı bir rapor hazırlandı. Bu rapora rağmen bize çarpan aracın sürücü koltuğunda oturan Aytaç Y., adli kontrolle serbest bırakıldı" dedi.

SERBEST BIRAKILDI



Kazaya karıştığı ileri sürülen şüpheli Aytaç Y.'nin polise verdiği ifadesinde yaşananları adeta kabul ettiğini ifade eden ağabey Sakar "Aytaç Y. kazanın ardından 'Ben bir şey hissetmedim, haberim yoktu' demiş. Bu adamın daha ne demesi gerekiyor? Evet ben öldürdüm mü demesi gerekiyor? Hakim bu ifadeye rağmen bu kişiyi nasıl serbest bırakıyor aklım almadı" dedi.

"DURUMU KURTARACAĞINA İNANDIM"



Cihan'ın geçirdiği kazanın haberini aldığında şoka uğradığını belirten Deniz Sakar "Kaza haberini aldığımda duyduklarıma inanamadım. Kardeşimin refleksleri gerçekten çok iyiydi. Orada da durumu kurtaracağına inanıyordum. Bir şekilde kazayı hafif atlatmıştır diye düşünüyordum. Kullandığı motor da ağır bir motordu. Böyle bir sonla bittiğine göre gerçekten sert bir darbe almış olmalı" dedi.