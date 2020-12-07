Cumhuriyetçi Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (T.B.M.M) bütçe konuşmasında dili sürçtü. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bu konuşmasında elindeki kâğıttan okuduğu metini bir türlü okuyamadı. Hatta cümlede geçen lojistik kelimesiyle birlikte cümleyi bile kuramadı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu bir türlü 'lojistik' diyemedi

"BİR TÜRLÜ LOJİSTİK DİYEMEDİ"

CHP liderinin Kılıçdaroğlu'nun bir türlü söyleyemediği cümlede geçen 'lojistik' kelimesinde yaşadığı dil sürçmesi sosyal medyada da paylaşıldı. Bu paylaşım sonrasında CHP liderinin daha önce yaptığı gaflar akla geldi. Kılıçdaroğlu geçmiş bir konuşmasında da " 'Ben terör örgütlerine yardım ve yataklık yapıyorum' diyorsam, bir bildiğim vardır, diyorum" demişti.