Çocukların kızak keyfi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışının ardından çocuklar karlı tepelere çıkarak kaymanın keyfini çıkardı.



Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Yüksekova'da, kar en çok çocuklara yarıyor. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı ilçede, bir araya gelen çocuklar kızaklarıyla karlı tepelerin yolunu tuttu. Çocuklar bidon ve tahta kullanarak yaptıkları kızaklarla Eski Kışla Mahallesi'ndeki tepelere çıkarak kızakla kaymanın keyfini çıkardı.





Soğuk havaya rağmen kızakla kaymanın eğlenceli olduğunu söyleyen, çocuklardan Eser Altun, "Her gün fırsat buldukça kızaklarımızı alıp buraya kaymaya geliyoruz. Havalar soğuk ama çok eğleniyoruz" dedi.



Demhat İnal isimli çocuk ise kızaklarla kayarak yarış yaptıklarını söyleyerek, "Tahta kızaklarımızın altına hızlı gitmesi için plastik hortum yerleştiriyoruz, bu şekilde kızaklarımız daha hızlı gidiyor. Bazen düşüyoruz ama evde sıkıldığımız için bu şekilde eğleniyoruz" ifadelerini kullandı.