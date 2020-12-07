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‘Çöplük’ alanı 10 bin fidanla orman yaptı

Giriş Tarihi: 7.12.2020 ABONE OL
‘Çöplük’ alanı 10 bin fidanla orman yaptı
Mardin'de yaşayan Şeyhmus Erginoğlu, 'çöplük' denilen bir alana fidan dikmek için Orman Genel Müdürlüğü'ne başvurdu. Başvurusu kabul edilen Erginoğlu'na 7 bin çam, 3 bin çınar olmak üzere 10 bin fidan desteği verildi. Diktiği fidanlarla alanı, ormana dönüştüren Erginoğlu, gece saatlerinde bile fidanları kontrol ettiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabında Erginoğlu için '10 bin tane ağaç dikip çöplük denilen yeri ormana çeviren Şeyhmus amca... Allah senden razı olsun' mesajını paylaştı.
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‘Çöplük’ alanı 10 bin fidanla orman yaptı
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