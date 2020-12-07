Denizanası istilası

İstanbul sahillerinde bir süredir denazanası istilası yaşanıyor. Avcılar sahiline önceki gün vatandaşlar, binlerce dev denizanasının kıyıya vurduğunu gördü. Denizanalarının sahil şeridini tamamen kapladığını görenler, bu manzara karşısında korku yaşadı. Belediye ekipleri, sahildeki kum ve kayalıkların üzerinde kümelenen denizanalarını tek tek topladı. Kıyıya vuran denizanalarının her birinin yaklaşık 1 kilo ağırlığında olduğu belirtildi. Aynı durumun Yeşilköy sahilinde de yaşandığı kaydedildi.Denizanalarındaki artışı değerlendiren İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, "Küresel ısınma, evsel ve endüstriyel kirlilik, aşırı balıkçılık ve kıyısal alanda yapılan yapılaşmaya bağlı olarak denizanalarının sayılarında artış görülüyor. Ama bu geçen birkaç günden beri boğazda gördüğümüz denizanası artışlarının sebebi, boğazda yoğun olarak esen lodos ve poyraza bağlı olarak açıklarda veya daha derinlerde bulunan ve dalga hareketlenmeleri ile çıkan denizanalarının kıyılarda birikmesi sonucu görülen bir olay. Denizleri ne kadar kirletirsek biz bu denizanalarını o kadar çok göreceğiz. Örneğin denizde yüzen plastik bir su şişesi, denizanası larvası için kendini sabitleyeceği bir zemindir. Bu şekilde siz ona hem olmayan bir zemini hazırlamış oluyorsunuz ve bu zeminle denizanaları, istediği yere kadar göç edebiliyor" diye konuştu.Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi öğretim üyesi Dr. Selin Gamze Sümen ise, Avcılar sahilinde görülen denizanasının 'Deniz ciğeri' olarak bilinen 'Rhizostoma Pulmo' türünden olduğunu ve 'hafif zehirli' olduğunu belirterek, "Denizanasının değdiği ciltte kızarıklık şişlik yanma kaşıntı ağrı bazen uyuşma olabilir. Vücuda değen yerlerde deriye yapışan parçaları varsa deniz suyuyla yıkandıktan sonra cımbız yardımıyla bunlar uzaklaştırılmalıdır. Bol sirkeyle yıkayarak ya da sirkeye batırılmış temiz pamuk ya da bez parçaları ile 10 dakika tutularak müdahale edilmelidir. Kusma, baş dönmesi ve tansiyon düşüklüğü nefes darlığı oluşursa 112'den yardım alınarak acil tıp Kliniğine yaralanan kişi yönlendirilmelidir" dedi.