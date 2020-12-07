Denizli'de korkunç kaza: 27 yaralı

Kaza, Kale ilçesi Ortatepe Mahallesi Denizli-Muğla karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yaşar Ö., yönetimindeki 20 AEA 299 plakalı midibüs ile Muğla'da mandalina ve portakal toplamak için midibüsle işçi taşıdığı öğrenildi.

YAĞIŞ NEDENİYLE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kale ilçesi ve köylerinden topladığı işçilerle yola çıkan Yaşar Ö. Muğla istikametine seyir halindeyken Ortatepe yakınlarında yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde araç devrildi. Midibüs içerisinde bulunan 27 işçinin ise yaralandığı öğrenildi.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu belirtildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri karayolunda her an gibi olumsuzluğa karşı önlemlerini alırken, sağlık ekipleri ambulanslar ile yaralıları Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.