Deprem sonrası derin yarıklar

Siirt Kurtalan'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde fay hattının geçtiği bölgede derin yarıklar oluştu. Perşembe günü yaşanan depremde, aktif olmayan fay hattının geçtiği değerlendirilen Siirt- Kurtalan arası Oyacık köyü mevkisinde dağ yamacında derin yarıklar oluştu. Yol yapım çalışmalarının yapıldığı bölgede daha önce gözlenen çatlaklar, deprem sonrasında derin ve uzun yarıklara dönüştü. Bölgede çalışan işçilerden Bülent Dayan, "Depremden 45 dakika önce burada buhar çıktığını gördük. Bu buhardan sonra şeflerimize gerekli bilgiyi verdik. Sabah olduğu için buhar çıkmasının normal olduğunu söylediler. Şantiyeye gittikten sonra 200-300 metre devam eden bu yarıklarda düşey atımlar gözlemledik, sonra deprem oldu. Burada derin yarıklar oluştuğunu gördük" dedi.