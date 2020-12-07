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’nde Düzce’nin taşları kullanılacak

Giriş Tarihi: 7.12.2020 19:21 ABONE OL
Düzce Millet Bahçesi’nde Düzce’nin taşları kullanılacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü' nün Düzce'nin doğal taşlarının Millet Bahçesi'nde kullanılmasının Düzce'ye prestij sağlayacağını belirtmesinin ardından BELTAŞ hareket geçerek Millet Bahçesi'nin tüm üst yapı estetiğinde kullanılacak olan Düzce bölgesinde çıkan doğal taşların değerlendirilmesi için kollarını sıvadı.

Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden BELTAŞ, TOKİ ile anlaşma sağlayarak Düzce'nin ve bölgenin en büyük Millet Bahçesi'nde kullanılacak taşları işleyerek tedarik edecek.

Düzce'nin çehresini değiştirecek ve vatandaşların nefes alabilecekleri yaklaşık 27 Bin metrekarelik bir alanda yapımı devam eden Millet Bahçesi'ndeki yürüyüş yolları, Düzce'nin doğal kaynağı olan granit taşlarla döşenerek kent estetiğine uygun olarak eşsiz bir görünüm kazanması sağlanacak.

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Düzce Millet Bahçesi’nde Düzce’nin taşları kullanılacak
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