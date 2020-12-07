Emniyet harekete geçti! Batman'daki taciz olayı ile ilgili dezenformasyon yapan 27 kişi hakkında flaş karar

Emniyet Genel Müdürlüğü Batman'ın Gercüş ilçesinde gerçekleşen küçük bir kıza taciz olayında bölücü örgüt tarafından yapılan kirli algı operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. EGM bölücü terör örgütünün sosyal medya üzerinden başlattığı çirkin operasyona katılan 27 kişi hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.



İŞTE O AÇIKLAMA



Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; 05/12/2020 tarihinde Batman İli Gercüş İlçesinde meydana gelen cinsel taciz olayını bölücü örgütün müzaheretiyle tamamen algı operasyonu üzerinden sosyal medyada dezenformasyon yapan 27 şahıs tespit edilerek adli süreç başlatılmıştır.

Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



BATMAN'DA İSTİSMARA UĞRAYAN KÜÇÜK KIZ, KORUMA ALTINA ALINDI



Batman'ın Gercüş ilçesinde bağlı bir köyde yaşayan P.Ö. adlı kız çocuğu, geçtiğimiz günlerde cinsel istismara uğradığı ve hamile kaldığı iddiasıyla Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat etti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 1 şüpheli tutuklandı. Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Batman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından olayın vuku bulduğu tarihte yapılan adli çalışmanın akabinde çocuğumuz farklı bir ildeki Çocuk Koruma İlk Müdahele Merkezimize (ÇOKİM) yerleştirilmiştir. Halen kuruluşta kalmakta olan çocuk ile ilgili Bakım ve Sağlık tedbiri kararı talep edilmiş ve gerekli mesleki çalışma başlatılmıştır. Gizlilik kararı çerçevesinde yürütülen adli sürece İl Müdürlüğü Hukuk Birimi tarafından müdahil olunmuştur" denildi.



HDP’nin çirkin “Gerçüş’te kamu görevlilerinden bir çocuğa tecavüz” iddiasına yalanlama!

Başsavcılık iddiaları yalanladı