Engellilerin akülü sandalyelerini Büyükşehir tamir ediyor

Kandıra ilçesi Teksen köyünde ikamet eden ve 88 yaşında yatağa bağımlı annesi ile birlikte yaşayan doğuştan engelli Burhan Aslan (56)'ın, 10 yıl önce sigarayı bırakması karşılığında eniştesi tarafından alınan akülü tekerlekli sandalyesi bozuldu.

Ancak geçtiğimiz günlerde Aslan'ın sandalyesi bozuldu. Bu duruma oldukça üzülen Aslan, yaşadığı bu durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne iletti. Engelli bireylerin sosyal yaşamla bağlarında en önemli araç olan akülü tekerlekli sandalyelerin bakım ve tamirini ücretsiz yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hemen eve gelerek Asalan'ın sandalyesini aldı.Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince alınan, akülü tekerlekli sandalyesi tamir edilerek kısa sürede kendisine teslim edildi.

153'Ü ARAMAK YETERLİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tekerlekli sandalyelerde oluşabilecek akü arızası, tekerlek tamiri, fren sorunu, gövde bakımı, yağ kontrolü ve motor entegre temizliği gibi konularda tamir yapabiliyor. Tamir edilmesi gereken akülü tekerlekli sandalye ekipler tarafından alınıyor, tamir edilerek vatandaşın evine teslim ediliyor. Tekerlekli sandalye bakım ve onarımından yararlanmak isteyen vatandaşların Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 153 Çağrı Merkezini aramalarının yeterli.