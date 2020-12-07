Eşi ve 2 kızını öldürdü vurularak yakalandı

Erzurum'da, 2 kızı ve ayrıldığı eşini tabancayla öldüren Raci Arslan (43), polis tarafından vuralarak etkisiz hale getirildi. Olay, merkez Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Polis merkezine gelen ihbar üzerine kısa sürede olay yerine giden polis, 3 kadının yerde yatar şekilde tabanca ile vurulmuş olduğunu gördü. Anne Gülçin Karabıyık (50) ile kızı Cansu Arslan'nın (17) öldüğü, Burçin Arslan'ın ise (24) yaralandığı tespit edildi. Burçin Arslan da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan zanlı, Gölbaşı'nda yakalandı. Aracından inen Arslan silahını başına dayararak yolda yürümeye başladıTüm çabalara rağmen teslim olmayan Raci Arslan, özel harekât polisleri tarafından sağ el ve karın boşluğundan vuralarak etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan zanlının durumunun iyi olduğu bildirildi. Babaları Raci Arslan'ın kendilerini görmek için eve geldiğini anlatan 2 oğlu ise, kendilerinin ekmek almaya dışarı çıktıklarını, sesi duyup, eve gittiklerinde babalarının elinde silah ile evden çıktığını gördüklerini söyledi. Arslan'ın 26 suç dosyası bulunduğu öğrenildi.