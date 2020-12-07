Eşini bıçaklayarak öldürdü! Aranıyor

Cinayet Fethiye ilçesinde Pazaryeri Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre iki çocuğu ile birlikte yaşayan Y.T.A. ve S.A. çifti nedeni henüz belli olmayan bir neden ile sabah saatlerinde tartışma yaşadıkları öğrenildi.

Tartışmanın ardından iddiaya göre cani koca Y.T.A., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşinin üzerine yürüdü. S.A. eşine karşı koymaya çalışsa da başından ve karın boşluğundan aldığı bıçak darbeleri ile yere yığıldı.

Evden gelen bağırma seslerini duyan komşuları, durumu hemen polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri eve geldiğinde S.A.'nın yaşamını kaybettiğini tespit ederken, katil zanlısı koca Y.T.A. ise kayıplara karıştı. Her yerde aranıyor.



Olay yeri inceleme ekipleri olayın gerçekleştiği yerde kriminal inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi Muğla Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.