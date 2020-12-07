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Genç kızların çatıdaki tehlikeli oyunu

Gençler, sosyal medyada beğeni uğruna yaptığı hareketlerle zaman zaman sınırları zorlayarak kendilerini tehlikeye atıyor. 'de inşaat halindeki 5 katlı bir binanın çatısına çıkan genç kızların müzik eşliğinde oyun oynayıp fotoğraf çektirmesi görenleri hayrete düşürdü.

İHA
Giriş Tarihi: 7.12.2020 10:17 Son Güncelleme: 7.12.2020 10:56 ABONE OL
Genç kızların çatıdaki tehlikeli oyunu

Sultanbeyli'de 3 genç kız, yapımı devam eden 5 katlı bir inşaatın çatısına çıktı. Korunaksız çatıda müzik eşliğinde poz vererek fotoğraf çekinen gençler yürekleri ağıza getirdi. Tehlikeli oyun anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gençlerin çatıda fotoğraf aşkı yürekleri ağza getirdi | Video


MÜZİK EŞLİĞİNDE OYNAYARAK POZ VERDİLER

Yüreklerin ağza geldiği görüntülerde, yapımı devam eden 5 katlı bir inşaatın çatısında bir gencin fotoğraf çektiği diğerinin de poz verdiği görülüyor. Bir süre çatıda kalan gençler, daha sonra geldikleri yerden iniyor.

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Genç kızların çatıdaki tehlikeli oyunu
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