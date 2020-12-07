Görenler şaştı kaldı! Bahçede yetişti, eve girdi...

Bugün evimize girdi. Buraya da böyle kondu. Dünyada da çok ender bir tür olduğunu biliyorum. İnternetten araştırdım. Çok güzel bir şey, bunu görmüş olmak da bir şans diye düşünüyorum. Eşim de daha önce kelebek park yapmıştı Antalya'da. Onun da ilgisi olduğu için bizim de biraz daha ilgimiz var. Dünyada ender bir tür olduğunu araştırdım. Bir gün yaşadığını biliyorum. Ama yine de çok güzel bir şey bunu görmüş olmak" dedi.

Arzu Dursun'un aile dostlarının kızı Sude Naz Özdemir (16) de "Biz bunu zaten internette gördük. Bunu evde bulduktan sonra araştırdık ve nesli tükenmekte olan çok nadir görünen bir kelebek olduğunu öğrendik. Adı da mekik kelebeğiymiş. Gerçekten çok şaşırdık. Çok tuhaf bir histi" diye konuştu.