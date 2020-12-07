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'nde otomobil takla attı, 3 yaralı var

İstanbul'da kısıtlama sonrası trafiğe çıkan ve 'nde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden , metrobüs bariyerlerine çarparak takla attı. Araçta bulunan 3 kişi kazayı hafif yaralarla atlattı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 7.12.2020 19:11 ABONE OL
Haliç Köprüsü'nde otomobil takla attı, 3 yaralı var

Haliç Köprüsü'nde trafik yoğunluğuna neden olan kaza saat 14.00 sıralarında meydana geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde giden ve içinde 2 yolcunun bulunduğu Uğur Sevgili idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak metrobüs bariyerlerine çarptı. Bariyerlere çarpan otomobil takla atarken, otomobilde bulunanların yardımına diğer sürücüler koştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin içerisinden bulunan 1'i kadın 3 kişi vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücü ile hafif yaralanan diğer 2 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde yoğun trafik oluştu. Kaza yapan otomobilin yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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Haliç Köprüsü'nde otomobil takla attı, 3 yaralı var
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