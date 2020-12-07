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'nde otomobil takla attı, trafik oluştu

istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. nedeniyle köprü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

DHA
Giriş Tarihi: 7.12.2020 14:16 ABONE OL
Haliç Köprüsü'nde otomobil takla attı, trafik oluştu

Haliç Köprüsü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle köprü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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Haliç Köprüsü'nde otomobil takla attı, trafik oluştu
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