Hatay’da Emniyet teşkilatını üzen yeni haber

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ın kırmızı alarm veren iller arasında vaka artışını yüzde 125 olarak açıkladığı Hatay'da dün bir Emniyet mensubunun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından teşkilatı üzen ikinci haber duyuruldu.

Payas İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bag'ın Kovit-19 dan hayatını kaybederek cenazesinin kaldırıldığı saatlerde İskenderun'un başarılı Emniyet müdürü Nevzat Güneş'in de covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Müdürlerinin Kovit-19'a yakalandığını öğrenen İskenderun halkı sosyal medya hesaplarından Güneş'e dua ve geçmiş olsun mesajlarını iletti.

VALİ "DIŞARI ÇIKMAYIN" DİYEREK UYARDI

Hatay Valisi Rahmi Doğan, kentte artan koronavirüs vakaları nedeniyle vatandaşlardan zorunlu kalmadıkça dışarıya çıkmamalarını istedi. Vali Doğan, yazılı açıklamasında, gereken tüm tedbirlerin alınarak süreci en az hasarla atlatmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Vatandaşları zorunlu kalmadıkça evde kalmaya davet eden Doğan, şunları kaydetti:

"Eş, dost, akraba aile ve ev ziyaretlerini bir süreliğine askıya alacağız. Dostlarımızın, yakınlarımızın düğün, cenaze gibi özel günlerinde eskisi gibi bir araya gelmeyeceğiz. Bir süre tebriklerimizi ve taziyelerimizi telefonla ileteceğiz. Zor da olsa bu fedakarlığı göstereceğiz. Herkes birbirine aynı tavsiyelerde bulunurken, tavsiye sahiplerinin bu tavsiyelere başta kendilerinin uymadığı, uyarıların lafta kaldığı da ne yazık ki aşikardır. Geldiğimiz nokta itibariyle pandemi kurallarına sıkı sıkıya uymadığımız takdirde canımızın yanacağını ve bu süreci toplum olarak çok zor atlatacağımızı üzülerek ifade etmek durumundayım."

Valilik olarak alınması gereken tüm tedbirleri kademeli şekilde almaya devam

edeceklerini vurgulayan Doğan, "Unutmayalım ki bu tedbirlere uyacak olan bizleriz. Bu tedbirler, halihazırda bizi hastalıktan koruyacak yegane yöntemdir. Her bir vatandaşımızın başına polis veya sağlık çalışanı görevlendirme imkanının olmadığını bilerek; herkesi daha dikkatli olmaya, kurallara bizzat uymaya, uymayanlara ise mesafe koyarak tavır alıp onları ikaz etmeye, sağlık camiamıza, güvenlik güçlerimize ve bu süreçte görev alan tüm personelimize yani bizlere yardımcı olmaya, bu konuda sorumluluk alamaya davet ediyorum. Mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmayalım" ifadelerini kullandı.