İnşaatı mühürlendi, evinin banyosunda ölü bulundu

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte yap-sat inşaat işiyle uğraşan Bahattin K.'nin ailesi, banyo kapısının kilitli olduğunu fark etti. Kapıyı kırarak içeri giren aile, Bahattin K.'yi kanlar içinde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, Bahattin K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan polis, Bahattin K.'nin yanında pompalı tüfek olduğunu gördü. Polisin yaptığı incelemenin ardından cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



BUNALIMA GİRMİŞ

İddiaya göre, Bahattin K.'nin, Belediye Evleri Mahallesi'nde yaptığı depolardan oluşan inşaatının, ilçe belediyesince mühürlenmesi sonucu bunalıma girdiği öğrenildi. Bahattin K.'nin arkadaşı Emrah D., "Buradaki inşaatı neredeyse tamamlanmıştı. Sonra belediye gelip, şikayet olduğunu söyleyerek inşaatı durdurup, mühürledi. Beni 3-4 kez arayıp, 'Bu işi nasıl çözeceğiz?' diye sordu. Bunalımdaydı. Bunun vebalini kim ödeyecek" diye konuştu. Öte yandan ilçe belediyesince Bahattin K.'nin inşaatına asılan mühürde, "3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32'nci maddesi gereğince ruhsat hilafı ruhsatsız olarak yaptırdığınız inşaat, belediye tarafından mühürlenerek durdurulmuştur" ifadesinin olduğu görüldü.

