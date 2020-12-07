İstanbul'da büyük fuhuş operasyonu! Sokağa çıkma yasağına göre ayarlama

YASAKLARA GÖRE TARİFE



Fuhuş çetesinin Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının olduğu saatlere göre tarife uyguladıkları ve akşam 21:00'dan 05:00'a kadar evlere gittikleri öğrenildi. Şüphelilerden bazılarının da bu kadınların korsan taksi ile getir götürlerini yaptıkları tespit edildi.