İstanbul'da büyük fuhuş operasyonu! Sokağa çıkma yasağına göre ayarlama

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'da büyük fuhuş operasyonu! Sokağa çıkma yasağına göre ayarlama

'da yurt dışından iş bulma vaadiyle getirdikleri kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda 42 kişi gözaltına alındı. Daha önceden 2 ve 4 saatlik olarak müşterilere giden kadınların, sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle 21.00 ile 05.00 saatleri arasını kapsayan süre için gönderildikleri öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 7.12.2020 14:11 ABONE OL
İstanbul'da büyük fuhuş operasyonu! Fuhuşta korona tarifesi

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerince 3 ay boyunca yapılan sokak çalışması sonucu yurtdışından iş bulma vadi ile getirilen kadınlara fuhuş yaptırıldığı öğrenilen bir çete tespit edildi. Yapılan çalışmalarda çetenin Özbekistan uyruklu 5 kadın vasıtasıyla yine Özbekistan'dan kadınları iş bulma vadiyle Türkiye'ye getirdikleri ve fuhuş yaptırdıkları öğrenildi. Bu kadınlarla birlikte çalışan 11 Türk'te tespit edildi.

İstanbul'da büyük fuhuş operasyonu! Fuhuşta korona tarifesi

42 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerince geçtiğimiz Cuma Sancaktepe, Maltepe ve Pendik'te 17 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 42 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 16 şüpheli 17 mağdur kadın ve 9'da kadınlara müşteri olan kişilerin olduğu öğrenildi.

İstanbul'da büyük fuhuş operasyonu! Fuhuşta korona tarifesi

17 KADIN KURTARILDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan 16 şüpheliden 3'üne insan ticaretinden de işlem yapıldığı öğrenilirken 16 şüpheli yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 17 kadın fuhuş batağından kurtarıldı deport edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi. 9 Müşteri ise ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da büyük fuhuş operasyonu! Fuhuşta korona tarifesi

YASAKLARA GÖRE TARİFE

Fuhuş çetesinin Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının olduğu saatlere göre tarife uyguladıkları ve akşam 21:00'dan 05:00'a kadar evlere gittikleri öğrenildi. Şüphelilerden bazılarının da bu kadınların korsan taksi ile getir götürlerini yaptıkları tespit edildi.

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İstanbul'da büyük fuhuş operasyonu! Sokağa çıkma yasağına göre ayarlama
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