İzmir’de yaralar sarılıyor

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından acil yıkılacak raporu verilen 71 binadan 67'sinin yıkımı tamamlandı. İzmir'de depremin açtığı yaralar sarılmaya devam ediliyor. Depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 81 ilden görevlendirilen 930 personel, kent genelinde 195 bin binada hasar tespit çalışmasını tamamladı. Kent genelinde, 652 binanın 3 bin 828 bağımsız bölümünde ağır hasar, 778 binanın 9 bin 48 bağımsız bölümde ise orta hasar tespit edildi. İncelemede Bayraklı ilçesindeki 7 alanda acil yıkım kararı verilen 71 binadan 67'sinin yıkımı tamamlandı. Ağır hasarlı olduğu tespit edilen binalarla ilgili muhtarlıklara gönderilen listelerin 30 günlük askı süresi, 14 Aralık'ta tamamlanacak.Bayraklı ilçesi Refik Şevket İnce Mahallesi İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi yanında rezerv alan olarak belirlenen 1 milyon 380 bin metrekarelik bölgede yürütülen zemin etüt çalışmaları, imar ve proje çalışmalarında sona gelindi. İlk etapta 3 bin konutun yapılması planlanan bölgede, zemin artı 4-5 katı geçmeyecek. Yatay mimari ve bölge dokusuna uygun konutların sosyal donatılarıyla yapılıp bir yıl içinde depremzedelerin kullanımına sunulması planlanıyor. Depremde binaları ağır hasar görmüş veya orta hasarlı olan bina sahiplerine, tercih etmeleri halinde rezerv alanlarda üretilecek konutlardan verilecek. AA