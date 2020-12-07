İzmit Körfezi’ne flamingolar renk katıyor

Kocaeli İzmit Körfezi'nin doğu kesiminde bulunan ve göçmen kuşlarının uğrak noktası haline gelen İzmit Körfezi Sulak Alanı, flamingolara ev sahipliği yapıyor. Her yıl kasım ayı sonunda bölgeden ayrılan göçmen kuşların, aralık ayı gelmesine rağmen hala bölgede kalması şaşırttı. Prof. Dr. Ali Uzun, "Bölgede 102 farklı kuş türü var. Flamingolar diğer türler gibi sabit bir zamanlama ile göç etmiyor. Tabii ki iklimsel parametrelerde değişiklikler var. Ama bu kuşların göç etmesine etki edecek kadar büyük boyutta değil" dedi.