Jandarma yüzlerce litre kaçak içki ele geçirdi

Nevşehir'de kaçak içki ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında çeşitli adreslere baskın yapan jandarma kaçak şarap, viski ve rakı ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, sahte içki ve uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çeşitli adreslere baskın düzenlendi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde H.B. isimli şahsın bağ evinde yapılan aramada 1739 litre el yapımı şarap, 9 litre el yapımı viski ve 56 buçuk litre el yapımı rakı ele geçirildi.

Yine Ürgüp ilçesinde E.G. isimli şahsın evinde yapılan aramada ise 22 gram kubar esrar, 2 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız tabanca, Avanos ilçesinde de E.U, M.D. ve H.Y. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 0,35 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar mahkemeye sevk edildi.