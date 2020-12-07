Kaçak avcılara ceza yağdı! Saka kuşu avcılarına 14 bin 818 lira ceza

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak olarak avlandıkları sırada yakalanan 2 kişiye 14 bin 818 lira para cezası uygulandı.

Kocasinan ilçesi Boyacı Mahallesi civarında yapılan kontrollerde yasa dışı av yapan 2 kişiye 8 bin 118 lira idari yaptırım, 6 bin 700 lira tazminat bedeli olmak üzere toplamda 14 bin 818 lira cezai işlem uygulandı. Yasa dışı avlanan şahısların av esnasında kullandıkları 2 tel kafes, 1 kuş yakalama ağı,canlı mühre olarak kullanılan 7 saka kuşuna ve 1 ses cihazı ile kablolarına ise el konuldu. Canlı olarak ele geçirilen saka kuşları veteriner hekim tarafından sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakılırken kafes, ağ ve kablolar imha edildi.

ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYLE KORUNUYOR

Saka kuşu uluslararası bir sözleşme olan ve Türkiye'nin de taraf olduğu Bern Sözleşmesi'ne göre koruma altına alınmış ötücü bir kuş. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre koruma altındaki kuşların avlanması, alınması, satılması ve beslenmesi yasak. Saka kuşunun alındığının, satıldığının ve beslendiğinin tespiti halinde idari yaptırım kararının yanı sıra avlanılan her kuş için 956,00 TL tazminat cezası uygulanıyor.