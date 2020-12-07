Kahramanmaraş'ta polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün aracından uyuşturucu çıktı

Alınan son dakika bilgisine göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında içerisinde uyuşturucu bulunduğu şüphesiyle 46 DZ 825 plakalı otomobili Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunda durdurmak istedi.

KOVALAMACADA ARAÇ AŞAĞI UÇTU



Sürücünün, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. Bu sırada ters yöne giren otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu Erkenez Köprüsü'nden aşağı uçtu.

ARACINDAN UYUŞTURUCU ÇIKAN ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Araçtaki biri yaralı iki şüpheli, yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı. Araçta yapılan aramada paketlenmiş halde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.