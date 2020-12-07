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Kamyonet, drenaj kanalına devrildi: 5 yaralı

'da kontrolden çıkan kamyonetin drenaj kanalına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile kamyonette bulunan 2'si uyruklu 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 8.12.2020 05:55 ABONE OL

Kaza, geç saatlerde merkez Yüreğir ilçesi Çağırkanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Giriş yönetimindeki 52 AY 382 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak drenaj kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile kamyonette bulunan 2'si Suriye uyruklu 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavisi devam eden yaralılardan sürücü Giriş'in durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kamyonet, drenaj kanalına devrildi: 5 yaralı
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